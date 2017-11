50 gilets jaunes sur la D189 à Mauguio pour manifester contre le bruit

Depuis six mois, les riverains de la D189 à Mauguio se plaignent de nuisances sonores, de la pollution visuelle, et celles des pots d'échappements... ils ont défilé à pieds entre les ronds-points Willy Brandt et Pierre Bérégovoy.

Le collectif des riverains de la D189 s'est rassemblé samedi 18 novembre à 10 heures du matin sur le parking de l'ancien Lidl. Depuis six mois, ils se plaignent de nuisances. du bruit des voitures, de la pollution visuelle et de celle des pots d'échappements...

19 500 véhicules passent chaque jour sur cet axe de contournement de Mauguio. "Ce sont six lotissements, 1500 riverains et 300 maisons qui sont concernés par les nuisances." explique Pascal Manceau, membre du bureau du collectif.

Des nuisances sonores mais pas seulement

L'installation d'un revêtement spécial pour diminuer le bruit n'aurait rien changé d'après les habitants. "Le bruit est un peu plus sourd, mais c'est toujours infernal, surtout la nuit". De nouvelles mesures doivent être révélées à la fin du mois de novembre "début décembre au plus tard" précise Pascal Manceau.

Lui met en avant d'autres problèmes, notamment un souci de sécurité. "La haie qui nous sépare de la route a pris feu cette semaine. À deux jours près avec le vent, ça aurait pu être très grave." Les riverains présents lors de la manifestation voudraient plutôt voir un mur anti-bruit végétalisé. Pour diminuer les nuisances sonores mais aussi protéger leurs maisons.

Le collectif a également demandé l'installation d'un radar sur l'axe, une baisse de la vitesse de 70 à 50 km/H et un nouveau giratoire "pour faire baisser la vitesse et toutes les pollutions". Le collectif attend désormais une réponse des responsables politiques. "On aimerait que le maire de Mauguio se saisisse de ce dossier. Et qu'ils ne soit pas seul."