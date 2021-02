Après 50 jours dans les geôles turques, Joël Soler envisage de saisir la cour européenne des droits de l'homme

Cinquante jours dans les geôles du régime turc pour Joël Soler. Plus de 40 ans après, le réalisateur alésien a vécu son "Midnight Express". Le 29 septembre dernier, il a été arrêté en Turquie sous un prétexte fallacieux et a connu les pires heures de sa vie.

L'incroyable mésaventure du réalisateur alésien Joël Soler. Alors qu'il est en repérage pour son prochain film (Les rois mages) en Turquie fin septembre, il est arrêté pour un vol fictif d'objet archéologique, emprisonné à Istanbul pendant 50 jours au total, jugé et assigné à résidence pendant quatre mois.

Plus de 40 ans après Midnight Express

"Une cage à poule, avec 60 criminels et 20 centimètres d'excréments dans la douche". Ce sont les conditions inhumaines de détention qu'a vécues Joël Soler durant 50 jours. Il a été arrêté avec une pierre "ne présentant aucun intérêt archéologique". Pierre qui servira de prétexte à un procès avant d'être libéré après quatre mois d'obligation de rester sur le territoire turc. Il a pu regagner la France ces derniers jours, "libre mais bouleversé".

Des conditions de détention épouvantables. Copier

Ils m'ont fait un procès politique.

Tentative d'exportation d'un objet archéologique, c'est le prétexte et la condamnation dont il a écopé (5.000 euros d'amende finalement annulée), voire même, ne figurant pas dans la procédure, "trafic de drogue, synonyme d'incarcération immédiate". Joël Soler a pu constater comment fonctionnait la justice en Turquie. Il est vrai que le réalisateur alésien a beaucoup tourné sur les dictateurs de tout poil, (Uncle Saddam, Bin Laden, Dynasty of terror, Uncle Hitler ou Despot Housewives). C'est plutôt pour cela qu'il a connu une telle mésaventure, selon lui.

On m'a fait un procès politique. Copier

Jusqu'où ira la Turquie dans les provocations sur les droits de l'homme ?

Joël Soler s'est senti bien seul au cours de sa détention et après, avant de regagner la France il y a une dizaine de jours. "Je suis arrivé en Turquie au pire moment, les relations étaient très tendues entre la France et ce cher Erdogan", raconte celui qui a attendu d'être rentré chez lui en Espagne, après avoir rendu visite à ses parents à Alès, pour prendre a parole. "Quand on a frôlé la mort, on a envie de revoir le lieu de sa naissance".

Il étudie désormais avec ses avocats la possibilité de saisir la cour européenne des droits de l'homme. "Jusqu’à quand la Turquie va bafouer le droit le plus élémentaire ?", se demande-t-il.