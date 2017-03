50 tombes endommagées au cimetière de Grabels

Le cimetière neuf de Grabels a été la cible de voleurs dans la nuit de lundi à mardi. 50 tombes ont été endommagées. Les gendarmes lancent un appel à témoin.

Une détestable surprise à Grabels ce mardi matin dans le cimetière neuf, le second cimetière de la commune. Une cinquantaine de tombes ont été endommagées sans doute dans la nuit. Rien qui évoque un acte de vandalisme, mais du vol pur et simple: un petit groupe bien équipé qui s'est attaqué aux ornements des pierres tombales.

"Ce sont des bien de valeur. ça fait mal pour rien"

Ce sont des lettres, des plaques en cuivre ou bronze et même des statues de plâtre qui ont disparu. "Des biens de peu de valeur mais la valeur sentimentale est élevée pour les gens concernés", s'énerve le maire de Grabels René Revol. "On est effondré. Toutes les familles sont touchées. C'est ridicule, ce sont des vols qui n'ont aucune valeur, ça fait mal pour rien. Il faut vraiment que ça cesse".

Grabels a déjà été, à plusieurs reprises, la cible de ce type de dégradations. Certaines tombes avaient été ouvertes. Cette fois, les gendarmes disposent de plus d'indices. Les voleurs ont abandonné sur place des outils, comme des tournevis, qui sont autant de sources possibles d'information pour l'enquête. Ils ont lancé un appel à témoin, dans l'espoir de recueillir le signalement d'un ou plusieurs supects.

Un grillage plus élevé pour dissuader au maximum

Le maire demande à toute famille victime d'aller porter plainte à la gendarmerie de Saint Gely du Fesc pour vol et dégradation, ce qui permettra d'alimenter le dossier. Il envisage par ailleurs l'installation prochaine d'un grillage plus élevé sur la partie Nord du cimetière, "où des gens ont enjambé. On pourrait mettre un mur plus élevé, quand des gens veulent voler, ils volent. Mais ça peut les dissuader un maximum. C'est vraiment déplorable. Et pour les familles, c'est une souffrance supplémentaire".