Affaire Péchier : 500.000 euros d'arrêts maladie réclamés à l'anesthésiste de Besançon

La caisse de prévoyance du Dr Péchier, l'anesthésiste bisontin soupçonné de 24 empoisonnements dont neuf mortels, réclame au médecin le remboursement de 500.000 euros d'arrêts maladie qu'elle estime indûment versés.

Depuis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire en 2017, le médecin est en arrêt maladie. Il a donc perçu, à ce titre, 500.000 euros de sa caisse de prévoyance, spécialisée dans le domaine médical. Celle-ci a décidé d'assigner le Dr Péchier au civil, devant le tribunal judiciaire de Poitiers où l'anesthésiste est désormais domicilié, révèle ce mardi Le Parisien.

Interdit d'exercer

"Elle demande le remboursement intégral de la somme, estimant qu'elle a payé à tort depuis trois ans et qu'elle n'aurait pas dû verser cet argent" au motif qu'il a "une interdiction judiciaire de travailler", précise l'un de ses avocats, Me Lionel Béthune de Moro. Pourtant, selon lui, "la caisse de prévoyance a été avisée de la procédure judiciaire dès le départ et elle ne saurait nier avoir été au courant".

© Maxppp - Guillaume Georges

De plus, selon la défense, le Dr Péchier est en arrêt maladie parce qu'il n'exerce plus son activité pour des raisons judiciaires mais aussi médicales. "L'assurance maladie n'a jamais contesté son arrêt maladie prolongé pour retentissement psychologique" affirme Me Béthune de Moro.

"J'aimerais savoir dans quelles conditions M. Péchier s'est vu déclarer inapte par un médecin alors qu'il a demandé à plusieurs reprises à pouvoir retravailler", s'interroge de son côté Me Berna, avocat de plusieurs familles de victimes. Pendant l'épidémie de coronavirus, l'anesthésiste avait en effet demandé le droit d'exercer en tant que régulateur téléphonique, une demande rejetée par la juge d'instruction.