500 bouteilles de vin volées au Mas Fongal à Gignac

Les propriétaires du Mas Fongal à Gignac (Hérault) ont découvert ce mercredi matin que la vieille cave qu'il possède dans le village et où sont entreposées environ 5 000 bouteilles de vin avait été visitée dans la nuit.

La vieille porte et le portail ont été fracturés et environ 500 bouteilles ont été dérobées. Une cinquantaine de bouteilles de Terrasse du Larzac mais aussi de nombreuses bouteilles et qui n'étaient pas encore étiquetées, plusieurs dizaines de bibs ont aussi été volés.

"Compte tenu du nombre de bouteilles volées, il ne s'agit pas d'un vol d'opportunité" explique le propriétaire "Ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils ont volé. C'est très énervant et décourageant dans cette période déjà difficile pour tout le monde. "

Les propriétaires ont aussitôt lancé une mise en garde sur Facebook : "Attention, si on vous propose sous le manteau des bouteilles ou des bibs de Mas Fongal ou non étiqueté ! ces bouteilles proviennent d'un vol "

