500 bouteilles d'alcool vendues sous le manteau dans une épicerie de Lunel

Les gérants d'une épicerie de Lunel seront prochainement convoqués devant la justice pour vente illégale d'alcool et travail dissimulé.

Du travail dissimulé et de la vente d'alcool sous le manteau, les gendarmes de Lunel qui contrôlaient des commerces dans cadre du respect des mesures sanitaires ont découvert 500 bouteilles dans une épicerie, qui n'avait pas l'autorisation pour les vendre et embauchait du personnel non déclaré.

Les bouteilles ont bien sûr été saisies et les gérants seront convoqués devant la justice