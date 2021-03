500 élèves d'un collège d'Aire-sur-la-Lys brièvement évacués après un début d'incendie

Vers 10h ce lundi matin, au collège privé Sainte-Marie d'Aire-sur-la-Lys, une marmite de la cuisine de l'établissement prend feu suite à un dysfonctionnement.

Le début d'incendie est rapidement maîtrisé avant même l'arrivée des pompiers, mais près de 500 élèves (sur les 900 que compte l'établissement) présents dans le même bâtiment doivent être évacués.

Ils regagnent leur classe une heure plus tard.

Le service de restauration du collège n'a pas pu fonctionner ce lundi midi, et ne fonctionnera pas non plus demain mardi. C'est une cuisine de Saint Omer qui appartient au même prestataire travaillant avec l'établissement qui fournira des repas aux élèves.