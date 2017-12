A Grenoble, les 500 élèves du lycée Pierre-Termier évacués à cause d'une friteuse en feu

Un départ de feu dans la cuisine du lycée privé Pierre-Termier à Grenoble a provoqué l'évacuation des 500 élèves de l'établissement lundi en milieu de matinée. Sept adultes, des personnels de la cuisine, ont été légèrement intoxiqués par les fumées.

Une friteuse a pris feu dans la cuisine du lycée privé Pierre-Termier, rue Joseph-Fourrier à Grenoble. Le personnel de l'établissement a rapidement éteint ce départ d'incendie avec un extincteur avant l'arrivée des pompiers.

Les 500 élèves présents dans le lycée ont été évacués par sécurité et à cause de la présence importante de fumée. Les sept personnes qui étaient en cuisine ont été légèrement intoxiquées et examinées par un médecin. Trois ont été conduites à l'hôpital pour des examens et des soins complémentaires.

Il n'y a pas de dégâts, à part les fumées qui ont envahi le lycée. Les pompiers arrivés sur place travaillent à ventiler les bâtiments avant le retour des élèves.