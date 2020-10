500 enseignants réunis à Chambéry, un livre à la main, en hommage au collègue décapité

La place était pleine, vers 15 h, ce samedi, devant le lycée Vaugelas. Le choc et la douleur sont immenses. 500 enseignants de Savoie se sont réunis spontanément, en ce premier jour de vacances scolaires, devant le lycée de Chambéry, tous "armés" d'un livre à la main pour lutter contre les forces de l'obscurantisme.

"Le savoir implique de monter au front. Un de nous est tombé. On ne se soumettra pas." - Jean-Paul professeur

Pendant une minute de silence, les enseignants ont tendu chacun un livre symbole de la liberté de penser et d'enseigner, quelques heures après l'attentat islamiste qui a coûté la vie à leur collègue de Seine-Saint-Denis.

Jean-Paul qui a lancé l'idée de ce rassemblement © Radio France - Christophe Van Veen

Le mouvement est parti d'enseignants du Lycée du Granier, à la Ravoire , près de Chambéry. Jean-Paul ne pouvait pas passer sous silence sa détermination. Sans haine. " Beaucoup d'émotion, peu de colère et tout de suite après beaucoup de détermination. On veut exprimer l'absolu nécessité de se battre pour le savoir. La culture, c'est la face à paillettes. Le savoir, c'est un peu plus aride, et cela implique de monter au front. L'un de nous est tombé."

Le professeur demande à la Nation, aux Républicaines et aux Républicains, de protéger, de soutenir ces enseignants" qui ne baisseront pas les bras. On ne se soumettra pas."

Il est venu avec "Matin Brun", fable de Franck Pavloff, un auteur Isérois : "Il raconte comment dans un pays qui s'endort, les petites polices de la pensée sournoise vous privent de libertés."

Jean-Paul : "On ne se soumettra pas." Copier

L'affluence a réconforté les enseignants © Radio France - Christophe Van Veen

Relayée sur les réseaux sociaux par les syndicats enseignants, la mobilisation était au rendez-vous. Elle réconforte Isabelle : "Cela prouve que nous sommes plus nombreux que ces gens isolés qui commettent des actes atroces, démentiels."

Professeure d'Histoire-Géographie, comme Samuel Paty, Isabelle est touchée par ce drame dans sa chair, dans sa pratique. "L'Histoire-Géographie est une matière passionnante. Ah non ! Elle ne doit pas devenir une matière dangereuse. Comment préserver notre liberté d'enseigner ? Cela fait peur et en même temps il faut rester optimiste. La France est un pays où on peut dire les choses."

"On est plus nombreux que les gens isolés qui commettent des choses atroces. La France est un pays où on peut dire les choses." - Isabelle professeure d'Histoire-géographie

Marlène, enseignante des sciences de la vie et de la Terre, à Bourg-Saint-Maurice en Tarentaise, a fait le déplacement dans la ville-préfecture de Savoie. Elle porte sous le coude le numéro de Charlie Hebdo qui a republié les caricatures avant son procès, et un opuscule de Charb, "symbole de la liberté d'expression". Pour elle, "l'éducation est le fondement de la République. Il est impossible de s'y attaquer. J'ai travaillé en région parisienne. Je sais qu'il y a des difficultés à aborder certains thèmes comme l'évolution de Darwin. Mourir dans ces conditions en défendant les valeurs de la République... c'est très difficile, c'est impossible..."

Des symboles de la liberté d'expression © Radio France - Christophe Van Veen

Victor est professeur de dessin de l'agglomération de Chambéry. "Le jour du retour de vacances, je proposerai un exercice autour des caricatures. J'ai besoin de marquer le coup. Je ne me vois pas revenir dans 15 jours et dire à mes élèves : "Bonjour. Ça va ? Vous avez passé de bonne vacances." Bien-sûr qu'ils préfèreraient qu'on parle du Covid ou de leur vie personnelle. Mais ce qui est arrivé, on ne peut pas le banaliser. Je leur dirai que ça peut se reproduire plus vite qu'ils ne le pensent. Je redoute une forme d'apathie, d'indifférence."

Victor professeur d'arts plastiques Copier

Le jeune homme porte sur le cœur un ouvrage intitulé "Couleurs". "Le métier d'enseignant n'est pas sensé être un métier à risque. On n'a pas à être pris pour cible pour des choses qu'on a le droit de dire."

Tous ces enseignants, auxquels se sont mêlés des syndicalistes et des hommes politiques tels que le maire de Chambéry Thierry Repentin, ont applaudi le discours très fort de leur collègue Jean-Paul, porte-voix à la main.

Un discours empli d'émotion et de détermination Copier

Un livre à la main © Radio France - Christophe Van Veen