500 kilos d'herbe de cannabis dissimulés dans des cagettes de fruits saisis par les douaniers dijonnais

La saisie a eu lieu le 18 février dernier sur l'A6. Les douaniers dijonnais ont saisi la drogue lors d'un contrôle routier. Les sachets d'herbe de cannabis étaient dissimulés dans des cagettes de fruits, transportés par un camion qui faisaient route entre l'Espagne et la Pologne.

Une découverte qui a pu être faite grâce au flair du chien de l'équipe des douanes, OLI, qui a mené les agents aux sachets de drogue bien cachés au milieu des fruits. Le montant de la revente est estimée à quasi cinq millions d’euros. Le conducteur du camion présenté en comparution immédiate ce mercredi 23 février 2022, a été condamné à quatre ans de prison ferme et à une très forte amende douanière.