500 passagers SNCF bloqués, à cause d'un camion en difficulté entre Toulouse et Montauban

Le trafic des trains a été complètement coupé dans la soirée du mercredi 23 février, entre Montauban et Toulouse. Un poids-lourd s'est retrouvé coincé sur un pont très étroit au dessus de la voie ferrée, au niveau de Bessens. Des morceaux du pont ont menacé de tomber sur les rails, et la SNCF a donc décidé de stopper la circulation des trains, le temps de l'intervention des équipes spécialisées.

Le trafic a été coupé de 19h à 22h. Six TER et 500 passagers se sont retrouvés bloqués dans différentes gares de la ligne, en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne. Des cars de substitution ont été mis en place.