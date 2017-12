Langrune-sur-Mer, France

500 personnes environ se sont rassemblées à Langrune sur Mer samedi 16 décembre vers 11 heures pour une marche silencieuse. Un rassemblement organisé par la mairie de la commune et des associations pour Vanessa Melet et ses proches.

De nombreux habitants des alentours se sont retrouvés. © Radio France - Marc van Torhoudt

Des amis, des collègues, mais aussi des habitants de la commune et des alentours ont déambulé silencieusement dans les rues pendant une demi-heure, entre la mairie et le front de mer. "Nous sommes là pour montrer qu'on n'oublie pas Vanessa", souffle Laurent, l'un de ses collègues. Face à la mer, le maire a réaffirmé son soutien aux proches de Vanessa Melet. La mère de la jeune femme, Annick Daigle, a elle aussi prononcé quelques mots de remerciement et un message d'espoir : "J'espère plus que jamais retrouver ma fille."

Ca fait chaud au coeur de voir tous ces gens sensibles au malheur des autres. Ca fait du bien"

L'enquête est toujours en cours

"L'une des craintes aussi est de voir l'enquête être refermée", confie Annick Daigle. "De telles mobilisations montrent qu'elle ne doit surtout pas l'être." Une enquête est ouverte depuis le jour de la disparition de Vanessa, le 6 décembre 2016 vers 7h30 du matin. "Elle est sortie en disant qu'elle revenait vite. On ne l'a plus vue depuis", explique Annick Daigle. De nombreuses pistes ont été étudiés par les gendarmes de Douvres-la-Délivrande et la brigade de recherche de Caen, en charge de l'enquête. De son côté, le juge chargé de l'affaire a assuré à la famille que la fermeture du dossier n'est pas à l'ordre du jour.