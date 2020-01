Vigne : 500 pieds de Muscat volés à Frontignan

Frontignan, France

Guy Jeambrun, propriétaire d'une parcelle de près de deux hectares de Muscat petit grain AOC à Frontignan, est en colère. Il y a quelques jours, un homme est venu lui voler 500 pieds de vigne. Les faits ont été commis en plein jour vers 10h du matin.

Le viticulteur qui exploite la parcelle a été prévenu par un voisin. "Viens voir, un gars est en train de te voler des souches !" lui dit-il. Lorsqu'il arrive sur place, un individu est effectivement en train de charger des pieds de vignes dans la remorque attelée à son monospace.

30.000 euros de préjudice

Avec le voisin, ils lui demandent de tout vider et de partir prenant soin de noter le numéro d'immatriculation de la voiture et de le prendre en photo. Mais le mal est fait et le préjudice considérable raconte Guy Jeambrun le propriétaire de la vigne : "Il allait dans la vigne et d'un coup de pied faisait tomber les souches. Une souche vaut 60 euros, il en a volé 500, ça fait un total de 30.000 euros. Je peux pas me permettre d'avancer une telle somme et d'attendre des années avant que la nouvelle vigne me rapporte". Guy Jeambrun, s'il n'est pas indemnisé, pourrait donc décider de vendre sa parcelle a des promoteurs immobiliers.

Les policiers du commissariat de Sète sont chargés de l'enquête. Le voleur qui n'a pas encore été interpellé, a en revanche été identifié, il est originaire du Vigan dans le Gard. Les pieds de vignes étaient peut-être destinés à un restaurant pour faire des grillades.