5000 manifestants à Montpellier pour Adama Traoré et Georges Floyd

5000 manifestants selon la Prefecture de l'Hérault, en majorité des jeunes manifestent ce mercredi soir à Montpellier. Ils se sont retrouvés place de la Comédie à Montpellier à 18h avant de partir défiler en cortège dans le centre ville, jusque que devant la cour d'appel près du Peyrou pour demander justice pour Adama Traoré et pour George Floyd.

racism must die, not us!

Ils brandissent des pancartes sur lesquelles on trouve beaucoup de messages en anglais comme " Black lives mater", " les vies noires comptent," ou "racism must die, not us!" "c'est le racisme qui doit mourir pas nous." Ces messages font allusion au décès il y a une semaine à Minneapolis d'un afro américain, Georges Floyd, mort asphyxié pendant son interpellation par un policier blanc qui l'a maintenu au sol, un genou sur la gorge.

D'autres pancartes évoquent le cas d' Adama Traoré, ce jeune homme mort dans le Val d’Oise en 2016 après son arrestation musclée par les gendarmes après une course poursuite. Les manifestants se sont arrêtés devant la prefecture puis devant le palais de justice, certains à genou et ont scandé "justice pour adama, justice pour Floyd."

A 19H30, il n' y avait pas de signe de tension entre les manifestants et les forces de l'ordre.