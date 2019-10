500 grammes de drogues trouvés chez lui après une course-poursuite : un finistérien condamné

Brest, France

C'est sa 12ème condamnation : un habitant de Châteauneuf-du-Faou a été condamné à 3 ans de prison dont deux fermes, avec 24 mois de mise à l'épreuve à la sortie, pour détention et cession de produits stupéfiants. Une peine assortie d'une obligation de soins, car le condamné reconnait être dépendant à la cocaïne et au cannabis.

500 grammes de drogues à son domicile

214 grammes d'héroïne, 230 grammes d'ecstasy et 62 grammes de cocaïne : c'est ce qu'avaient retrouvé les policiers au domicile de cet homme de 27 ans, interpellé lundi soir à bord d'une voiture fonçant à 190 km/h à Brest,au rond-point de Penn Ar C'hleuz. Une course poursuite s'était engagée sur la RN12. L'homme, passager arrière, avait spontanément remis aux forces de l'ordre un oeuf kinder contenant du cannabis lorsque le véhicule avait fini par être immobilisé. Le conducteur et la passagère avant ne sont pas convoqués devant la justice.

Le prévenu affirme qu'il se rendait alors au casino de Plouescat. "Avec une balance de précision contenant des traces de poudre blanche, je ne vois pas bien ce qu'on va faire dans un casino", ironise le procureur de la République. Le prévenu reconnait avoir joué la nourrice pour la drogue, suite à une proposition de deux inconnus près d'un bar-tabac. Il indique aussi face au juge avoir revendu un peu de cocaïne et de cannabis, après avoir nié tout trafic lors de sa garde-à-vue.

Son avocat met en avant un parcours difficile et une volonté de se réinsérer : "il a déjà fait un an de prison et dès sa sortie il s'est inscrit dans une agence d'intérim, argumente-t-il. Il travaille sérieusement, s'est parfaitement réinséré et a eu un bébé en septembre dernier. C'est un _jeune homme qui montre des fragilités, la prison n'est pour lui pas la solution_". "Dix fois il a échappé à l'incarcération, on ne peut pas dire qu'il n'était pas prévenu !", s'agace le procureur.

A l'issue du délibéré, l'homme est maintenu en détention provisoire. Il va être emprisonné de nouveau à Brest.