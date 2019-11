52 000 foyers encore privés d'électricité ce samedi en Isère, et le trafic des trains reste perturbé

Isère, France

Encore 52 000 foyers sont privés d'électricité ce samedi matin en Isère à cause de la neige. Selon Enedis, la situation "devrait revenir totalement à la normale d'ici dimanche soir" dans le département.

Le trafic ferroviaire reste perturbé

Sur l'axe Lyon-Grenoble, entre Rives et Saint-André-le-Gaz il y a de nombreux dégâts sur la ligne. La reprise du trafic est donc reportée à lundi matin. D'ici là, la liaison entre Lyon et Grenoble se fait par Chambéry. Entre Rives et Grenoble, la circulation des trains doit reprendre dimanche après-midi. Enfin, sur l'axe Valence-Grenoble, la neige a fait de gros dégâts entre Romans et Moirans : la reprise du trafic ferroviaire est estimée à mardi matin.