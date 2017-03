53 cas de harcèlements dans les établissements scolaires de la Loire

53 cas de harcèlements signalés l'an passé dans l’éducation nationale à l’échelle de la Loire. C'est le chiffre dévoilé par l'inspection d'académie alors qu'à Veauche des parents de l'école Marcel Pagnol viennent de porter plainte.

Les parents d’un élève de CM2 ont porté plainte le week-end passé à Saint-Galmier. Leur enfant de 10 ans a été tabassé dans la cour de l'école Marcel-Pagnol, à Veauche. Une plainte contre les quatre agresseurs de leur fils a été déposée, mais aussi une contre l'inspection académique et la ville de Veauche. Les parents assurent les avoir alertés à plusieurs reprises, sans réaction par la suite.

L'enfant aurait régulièrement été victime de harcèlement. La violence est même montée d’un cran mardi 14 mars dans la cour de l'école. C'est là qu'il a été violemment agressé par quatre de ses camarades. Il a été touché à la tête, aux cotes, aux bras et aux jambes, avec au final 14 jours d'ITT prononcés.

Et si Audrey la maman du jeune Garçon a porté plainte, c’est qu’elle regrette la passivité des autorités.

« Tout a commencé par des insultes. On le traitait de babouins, lui donnait des bananes. Quand j’allais prévenir, on me disait toujours que mon fils avait peut-être commencé. J’en veux énormément à l’éducation nationale, à la mairie de Veauche, à tous ceux qui n’ont pas protégé mon enfant. Aujourd’hui ce sont les coups de trop. On a porté plainte et on attend beaucoup de cette plainte. »