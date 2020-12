540 gendarmes mobilisés au bord des routes du Centre Val-de-Loire pour une vaste opération de contrôles

La gendarmerie organise ce mardi une vaste opération de contrôles dans tout le Centre Val-de-Loire. 540 gendarmes sont mobilisés jusqu'au début de soirée, dans le cadre d'opérations anti-terroristes, anti-stupéfiants et pour vérifier le respect des mesures sanitaires.

Du bleu partout (ou presque) : la gendarmerie du Centre Val-de-Loire se déploie dans les six départements de la région depuis le début d'après-midi ce mardi, dans le cadre d'une vaste opération de "contrôles de flux sur le réseau routier". Au total, 540 militaires sont mobilisés sur le terrain sur les six départements, assure la gendarmerie. Et ce jusqu'à environ 19 heures.

Dans le Loiret, une dizaine de points de contrôles sont mis en oeuvre, détaille la gendarmerie, qui affiche trois objectifs : la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les stupéfiants et l'application des mesures sanitaires face à l'épidémie de Covid-19.

Avoir une attestations en bonne et due forme sur soi

Dans ce dernier cas, les gendarmes vont vérifier les attestations (qui restent obligatoires, jusqu'au 15 décembre) afin de s'assurer que les déplacements sont bien justifiés (la règle étant désormais celle de "trois heures, vingt kilomètres, pour les déplacements de loisirs).