Paris : 546 migrants évacués du jardin Villemin

Plus de 500 migrants s'étaient installés depuis dimanche dans le jardin Villemin (10e arrondissement de Paris) pour réclamer un hébergement d'urgence. Ils ont été évacués ce jeudi matin et pris en charge pour être mis à l'abri, indique la préfecture de la région Ile-de-France, dans un communiqué.

Plusieurs centaines de migrants occupaient le jardin Villemin, dans le 10e arrondissement de Paris, depuis la manifestation contre la fin de la trêve hivernale dimanche dernier. Près de 546 personnes, dont 20 mineurs et une femme enceinte, ont été évacuées ce jeudi matin pour être mises à l'abri, indique la préfecture de la région Ile-de-France..

L'évacuation a mobilisé 17 bus

L'évacuation a commencé dès 6h30 du matin et s'est terminée peu avant 8h00. "Je n'ai jamais vu une évacuation aussi rapide, cela s'est très bien passé", témoigne Yann Manzi, cofondateur d'Utopia 56 qui était présent sur les lieux depuis dimanche. Dix-sept bus ont emmené ces personnes précaires vers un centre d'accueil de la porte de Villette, dans le nord de Paris.

La situation administrative de toutes les personnes évacuées sera étudiée au cas par cas. "Ces personnes bénéficient ou bénéficieront très prochainement d'un accompagnement social, sanitaire et administratif afin d'être orientées vers des hébergements adaptés à leur situation", a précisé la préfecture d'Ile-de-France dans un communiqué.

L'association Utopia 56 prête à faire une nouvelle action

Utopia 56 se réjouit de cette mise à l'abri. Mais l'association d'aide aux migrants n'oublie pas tous les autres, encore dans les campements et à la rue.

"Ils sont encore plus de 300 à dormir dans des tentes", soupire Yann Manzi avant d'ajouter : "Alors, on remercie la préfecture pour cette opération, mais ce n'est pas fini. S'il faut refaire un bras de fer et occuper à nouveau un parc, on le fera. Cette fois-ci, on en choisira un peut-être plus huppé, pour inciter les autorités à agir vite", assure Yann Manzi.

Depuis le début du mois de mai, près de 2 000 personnes ont été mises à l'abri par la préfecture d'Ile-de-France.