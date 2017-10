55 kilos d'herbe de cannabis saisis sur l'A7 à Valence

Les douaniers ont effectué une belle prise au péage de Valence sud dans la nuit de dimanche à lundi : 55 kilos d'herbe de cannabis découverts dans 3 voitures. Trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une belle prise pour les douaniers au péage de Valence sud : 55 kilos d'herbe de cannabis découverts dans 3 voitures dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 3h du matin , les agents des douanes ont contrôlé ces véhicules et la drogue n'était même pas soigneusement cachée.

Les 3 conducteurs , deux Espagnols âgés de 60 et 30 ans et un Savoyard d'une trentaine d'années ont été placés en garde à vue. Les enquêteurs tentent de savoir si les trois hommes se connaissaient et s'il s'agissait d'un convoi. La garde à vue peut durer 96h dans les affaires de stupéfiants.