59 interventions en Charente la nuit dernière, les pompiers très sollicités avec la canicule

Le téléphone des pompiers en Charente n'a cessé de sonner dans la nuit de samedi à dimanche, en pleine canicule. Entre 18h hier soir et 8h ce matin, ils sont intervenus près de 59 fois, dans tout le département. Une majorité de déplacements (43) pour du secours à la personne, les températures étaient encore élevées cette nuit dans le département. Mais aussi pour éteindre des feux. Sur sept incendies, six étaient dans des espaces naturels, c'est-à-dire des feux de récolte.

Des interventions aux quatre coins du département

Ainsi, plusieurs hectares ont brûlé à Montmoreau dans le sud du département, Cellefrouin dans le nord et Rivières pas très loin d'Angoulême. Au plus haut de l'activité, une centaine de pompiers ont été mobilisés en même temps, aux quatre coins du département. Plus tôt dans la journée vers 16h, un feu de véhicule agricole a ravagé un champ d'herbes sèches coupées à Nonac (sud), sept hectares brûlés, un bois de 15 hectares sauvé grâce aux soldats du feu. Vendredi déjà, 24 hectares de culture sur pied sont partis en fumée à Vouharte (nord d'Angoulême).

En Charente-Maritime aussi, les pompiers ont connu un pic d'activité. Interventions là aussi sur des feux de récolte, à Bernay-Saint-Martin pas très loin de Surgères, et au Gua, plus au sud du département près de Royan.

Les manifestations de nouveau autorisées en Charente

Notez que ce dimanche les deux Charentes ne sont plus en vigilance rouge canicule. La préfète de Charente a d'ailleurs communiqué : les manifestations festives, sportives, culturelles ont de nouveau l'autorisation de se tenir. L'arrêté l'interdisant est temporairement levé, du fait de l'amélioration de la météo.

Toutefois, la préfecture recommande la plus grande vigilance : "Les températures maximales attendues dimanche restent fortes, entre 29 et 31 degrés sur le département". Notamment en ce qui concerne les personnes fragiles. En revanche, les feux d'artifice restent strictement interdits, "compte tenu de l'état de la végétation."