590 kilos de cannabis saisis, un trafic entre l'Espagne et le Grand Est démantelé

Un important trafic de cannabis démantelé en Lorraine et Champagne-Ardennes : c'est la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy qui communique sur ce dossier. Cinq personnes ont été arrêtées en début de semaine dans la Marne, l'Aube et en Meuse pour avoir importé de grandes quantités de résines de cannabis depuis l'Espagne. Un trafic mis au jour grâce à l'infiltration l'an dernier par les gendarmes d'une messagerie cryptée utilisée par de nombreux criminels, et baptisée Encrochat.

Coup de filet lundi dernier

Ces interceptions permettent de détecter une activité d'importation de stupéfiants depuis l'Espagne dans les secteurs de Bar-le-Duc et de Reims. Une surveillance se met en place, confiée aux gendarmes des sections de recherche de Nancy et Reims. Le coup de filet est programmé lundi 25 janvier. Avec l'appui du GIGN de Reims, cinq personnes sont arrêtées : trois hommes et deux femmes de 25 à 50 ans.

Valeur supérieure au million d'euros

Lors des perquisitions, les enquêteurs découvrent à Tinqueux dans la Marne, deux voitures, 590 kilos de résine de cannabis pour une valeur supérieure au million d'euros. Un pistolet automatique est saisi, ainsi que 22.000 euros en liquide. La police judiciaire de Nancy s'intéresse de près à une société de location de véhicules soupçonnée de servir au blanchiment d'une partie de l'argent du trafic. Un autre suspect a été arrêté en Espagne, il pourrait être remis aux autorités françaises dans les prochaines semaines. Quant aux cinq personnes arrêtées dans la région cette semaine, elles ont été mises en examen, trois d'entre elles ont été placées en détention.