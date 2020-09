Une cellule de crise est mise en place ce dimanche à Saint-Colomban-des-Villards pour nourrir et évacuer les animaux. La faute à de très fortes chute de neige et à des congères de deux mètres qui se sont formées dans la nuit de vendredi à samedi.

6 000 moutons et vaches coincés par la neige en montagne en Savoie dans le col du Glandon

6.000 moutons et brebis, une centaine de vaches, répartis en cinq troupeaux sont pris au piège de la neige depuis vendredi soir autour de 1.900 - 2.000 m d'altitude. En dessous, à 1.500 m, 30 à 50 centimètres de neige ! Le vent glacial a créé des congères de deux mètres de haut dans le secteur du col du Glandon.

Un niveau de neige exceptionnel

Autant de neige à cette altitude et à cette période de l'année est exceptionnel. L'année de référence et 1974. La neige n'avait disparu qu'au printemps. Normalement les derniers troupeaux redescendent des alpages fin octobre.

Pierre-Yves Bonnivard Copier

Pierre-Yves Bonnivard, le maire de Saint-Colomban-des-Villards ne cache pas le caractère imprévu de la situation, lui qui est par ailleurs président aussi de l'USARP - union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales. Pierre-Yves Bonnivard a déclenché aux aurores ce dimanche le plan de sauvegarde communal avec une cellule de crise en mairie en lien avec le département de la Savoie.

"Evacuer tous les animaux nous prendra quasiment une semaine. Il faut les nourrir." - Pierre Yves Bonnivard.

Première urgence, déneiger un voie d'accès pour transporter du foin grâce aux services du département. Puis ce dimanche midi, acheminer une vingtaine de balles de foin de 300 kilos. "Evacuer tous les animaux nous prendra quasiment une semaine. On peut faire un troupeau par jour. Il faut donc les nourrir en attendant."

Une dameuse a pu ouvrir une route pour nourrir les animaux. © Radio France - Pierre-Yves Bonnivard

800 moutons d'un troupeau ont pu être évacués dès samedi en Isère, mais les autres doivent patienter. "Il y a trop de neige pour gratter le sol et se nourrir. On a un troupeau prioritaire car des brebis sont prêtes à mettre bas. On fait tout pour qu'il n'y ait pas de pertes."

D'autant que la situation climatique ne va pas résoudre naturellement le problème. Ce n'est pas prêt de fondre : il faisait - 6° à 1.900 mètres d'altitude ce matin et on attend de la neige pour jeudi prochain.