6 ans après l'assassinat du père Hamel, l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray est devenue un lieu de pèlerinage

Il y a six ans, le père Hamel était assassiné dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray par deux terroristes islamistes. Depuis, chaque 26 juillet, un hommage est rendu au prêtre. Cette année, la paroisse lance aussi une souscription dans le but de créer un espace d'accueil pour les pèlerins.

L'église de Saint-Etienne-du-Rouvray accueille des croyants de toute la France et même de l'étranger depuis l'assassinat du père Hamel.

C'était il y a six ans. Le père Hamel était assassiné dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, la gorge tranchée par deux terroristes islamistes. Depuis, chaque 26 juillet, un hommage est rendu au vieux prêtre, âgé de 82 ans au moment de l'attentat. Et cette année la paroisse lance également une souscription, dans le but de créer un espace d'accueil pour les pèlerins.

Car en 6 ans, Saint-Etienne-du-Rouvray est devenu un lieu de pèlerinage. Dès le printemps et plusieurs fois par mois, des cars entiers s'y arrêtent. Pour les groupes, qui vont jusqu'à une centaine de personnes, ce peut être une halte avant la visite de la cathédrale de Rouen ou la basilique de Lisieux. Mais des croyants viennent aussi spécialement à Saint-Etienne pour se recueillir. Le père Louis de Montgrand en croise souvent dans l'église toujours ouverte : "Les derniers que j'ai rencontrés, c'était dimanche dernier. Ils venaient de Poissy et profitaient d'un temps de vacances pour faire l'aller-retour dans la matinée. J'ai senti que ça leur tenait à cœur de venir ici, ils ont prié le père Hamel et c'était un moment très fort pour eux."

Je pense que de là-haut il doit se dire 'c'est quoi tout ce fracas autour de ma personnalité!' Claudine, une paroissienne

Le livre d'or dans l'église témoigne de ces nombreux passages de fidèles. Et la paroisse veut aujourd'hui créer un espace d'accueil pour les pèlerins. Le lieu est déjà trouvé : ce sera au centre paroissial, qui est contigu au presbytère où vivait le prêtre assassiné. Une exposition permanente sera organisée dans les salles, elle retracera les événements et rappellera qui était Jacques Hamel. Pas sûr que l'idée lui aurait plu, avoue en souriant Claudine, une paroissienne : "Il était trop simple, trop discret, trop humble pour tout ça. Je pense que de là-haut il doit se dire 'c'est quoi tout ce fracas autour de ma personnalité!'"

Un coin de l'église a été aménagé pour rendre hommage au père Hamel. © Radio France - Anne Bertrand

Mais pour les paroissiens de Saint-Etienne-du-Rouvray, c'est l'occasion de rendre hommage à un prêtre à l'écoute et à la porte toujours ouverte. Cette souscription intervient aussi à un moment où ils se sentent plus apaisés : "La clôture du procès nous a aidé un petit peu à passer à autre chose. Le pardon, ce n'est pas l'oubli mais le pardon est important", poursuit Claudine. Avant d'ajouter : "Mais il ne faut pas oublier qui était le père Jacques Hamel".

D'où la souscription lancée. Les paroissiens espèrent ouvrir leur centre d'accueil en 2025. Les travaux, consistant à rénover des salles du centre paroissial en très mauvais état, pourraient coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les dons peuvent être faits par chèque libellé à l’ordre de l’Association diocésaine de Rouen ou sur le site donnons-rouen.catholique.fr