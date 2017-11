6 ans de prison avec sursis requis contre un ancien cardiologue de Dijon

Ce cardiologue n'avait visiblement pas la main uniquement sur le coeur... Ce praticien Dijonnais de 61 ans, très réputé, est accusé d'agressions sexuelles.

Cinq femmes qui se sont constituées partie civiles étaient auditionnées ce jeudi 9 novembre 2017 devant le tribunal correctionnel de Djion. Elles auraient été victimes du médecin entre 2009 et 2011. Des agressions sexuelles "par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction". Le cardiologue radié, à sa demande, de l'ordre des médecins en 2014, n'exerce plus son métier. A l'audience il a nié les faits. Ses ex patientes, elles, ont toutes décrit les mêmes agissements. Des examens qui se terminent en massage des parties intimes. Elles ont déclaré l'avoir senti en érection alors qu'il les manipulait bassin contre bassin et qu'il était derrière elles. Et même des cunnilingus non consentis.

Il pratiquait une médecine "globale" a t-il expliqué

L'ancien médecin a justifié ces examens pour le moins étranges... Il pratiquait a t-il dit une médecine "globale". Son avocat maître François Saint-Pierre du barreau de Lyon. "Le boulot d'un cardiologue ce n'est pas seulement de poser des électrodes pour un électrocardiogramme, c'est aussi d'ausculter le patient pour voir s'il n'a pas d'autres problèmes graves qui nécessitent d'autres réponses" a t-il commenté en substance.

L'avocat du prévenu, maître Saint-Pierre Copier

L'avocat du médecin, maître François Saint-Pierre du barreau de Lyon © Radio France - Thomas Nougaillon

Maître Patrice Voilque du barreau de Nancy défend l'une des ex-patientes. Lui aussi décrypte les examens que menaient ce médecin. "Cela commence par une consultation normale avec un électrocardiogramme et ça se termine par des massages, des attouchements, des choses très désagréables, surtout quand on vient chez son cardiologue".

Maître Voilque, avocat de l'une des plaignantes Copier

Maître Patrice Voilque du barreau de Nancy défend l'une des ex-patientes © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans ses réquisitions le ministère public* a demandé 6 ans de prison avec sursis. Un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Et une interdiction définitive d'exercer l'activité de médecin... Des peines assorties d'une inscription au Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAISV). Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 11 décembre prochain. Par ailleurs une somme d'environ 50 000 euros (au global) a été demandée en guise de dommages et intérêt par les parties civiles.

Écoutez le témoignage de cette ancienne patiente du cardiologue Copier

*la peine maximale encourue pour ce genre de faits: 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amendes