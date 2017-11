Six ans de prison pour un vol de colliers au cou d'une vieille dame bitérroise

Un homme de 37 ans a été condamné mercredi à six ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Béziers. En septembre 2017, il avait agressé chez elle, une dame de 73 ans. Il lui avait arraché deux colliers et avait été arrêté quelques heures plus tard grâce à une photo prise par un voisin.

Un homme de 37 ans a été condamné à une lourde peine mercredi devant le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) : six ans de prison pour avoir arraché deux colliers au cou d'une vieille dame.

Les faits se sont déroulés le 12 septembre 2017. La victime, une dame de 73 ans devait se rendre au centre de dialyse, comme elle en avait l'habitude trois fois par semaine, quand l'agresseur a sonné à sa porte. Un acte qui n'était pas prémédité, a t-il dit au tribunal, plaidant l'amnésie liée a l'usage de drogues.

Un argument qui n'a pas convaincu Maître Annabelle Soyer, l'avocate de la septuagénaire, qui estime que le prévenu savait bien ce qu'il faisait : "Il a défoncé la porte du domicile, le verrou a percuté le visage de ma cliente. Il n'a pas eu une seconde d'hésitation et s'est jeté violemment sur elle pour lui arracher les colliers."

Le verrou a percuté le visage de la septuagénaire qui s'est retrouvée au sol

L'agresseur âgé a été arrêté quelques heures plus tard grâce à un voisin qui l'a pris en photo. Il l'avait vu entrer et sortir rapidement de l'immeuble.

A la barre du tribunal, le prévenu a exprimé quelques remords tardifs qui n'ont guère attendri le procureur. Il a requis 7 ans de prison. Finalement, l'hommel écope de six ans. Une peine très lourde, selon son avocat, Anthony Caniez: "Sept ans de détention c'est énorme, digne d'une peine aux assises. Un retrait de la société".

"C'est vrai que la condamnation est lourde", reconnaît l'avocate de la veille dame, mais "le tribunal a voulu probablement faire un exemple, montrer que les personnes vulnérables (la victime était âgée et gravement malade) doivent être protégées par la loi".

"Ma cliente est traumatisée, sa fille raconte qu'elle l'entend gémir la nuit."

Maître Annabelle Soyer avocate de la vieille dame Copier

Il faut préciser que l'homme avait déjà été condamné 23 fois dans des affaires essentiellement liées à la drogue.

Maître Caniez doit décider avec son client d'un éventuel appel du jugement. La vieille dame, elle, a récupéré ses bijoux mais reste très traumatisée. Elle n'a pas été capable de retourner chez elle et a du déménager.