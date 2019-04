Joué-les-Tours : 6 interpellations à la Rabière après un règlement de compte

Joué-lès-Tours, France

Le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours, a été le théâtre, dans la nuit de samedi à dimanche, d'un règlement de compte spectaculaire entre une vingtaine de personnes, français et portugais. La police est intervenue et a mis en garde à vue 6 des participants à cette bagarre.

La rixe a eu lieu entre 2H00 et 3H00 du matin dans ce quartier de la Rabière qui souffre trop souvent de ces accès de violence. Cette fois, ce sont deux groupes, dont l'un est portugais, qui ont voulu régler leur compte au prétexte que certains d'entre eux auraient volé ou arraché une chaîne en or lors d'un premier affrontement vendredi soir. Des coups de feu avec des balles en plastique ont été tirés, des coups échangés et des vitres de voitures brisés. A l'arrivée de la police, 6 de ces protagonistes ont été interpellés et placés en garde à vue, 5 hommes de 20 à une cinquantaine d'années, et une femme. La police va tenter d'y voir plus clair sur les motifs de cette bagarre qui aurait pu mal tourner. Il n'y a eu aucun blessé.