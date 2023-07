Six interpellations à Poitiers dans la nuit de vendredi à samedi, une boutique saccagée

Une "situation incomparable avec la nuit précédente" : ce sont les mots choisis par le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, pour qualifier les troubles à l'ordre public qui ont émaillé Poitiers dans la nuit de vendredi à samedi soir. Six personnes ont été interpellées, une boutique a été pillée et vandalisée.

Plus de 120 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour prévenir les troubles à l'ordre public. Six personnes ont été interpellées, dont deux après le pillage de la boutique de vêtements Jury rue Sadi-Carnot, dont la vitrine a été brisée. Trois autres individus ont été interpellés après une manifestation qui s'est tenue à 20H à Poitiers, et un autre en possession d'un mortier d’artifice.

La préfecture indique qu'un véhicule a été incendié, ainsi que des poubelles, aux Trois-Cités et aux Couronneries.