6 jeunes interpellés après la violente agression d'un pompier volontaire au carnaval de Dunkerque

Six personnes ont été interpellées lundi dans le dunkerquois, après l'agression violente d'un jeune carnavaleux au bal du Chat Noir, dans la nuit du 1er au 2 février. Elles ont été identifiées grâce aux témoignages et aux caméras de surveillance.

Dunkerque, France

Après le passage à tabac d'un carnavaleux en marge du bal du Chat Noir à Malo-les-Bains, 6 jeunes ont été interpellés lundi matin dans le dunkerquois. Quatre d'entre eux sont mineurs, le plus jeune est né en 2004. Ce sont les témoignages recueillis par les policiers et surtout les caméras de surveillance installées sur la digue de Malo qui ont permis de les identifier et qui les placent face à leurs dénégations.

L'enquête doit permettre de préciser le rôle de chacun. Certains pourraient avoir assisté à la scène, sans participer activement à la violente agression de ce jeune homme de 27 ans, professeur de sport et sapeur-pompier volontaire.

Sécurité renforcée

Il s'agira aussi de déterminer si les jeunes se connaissaient avant le lynchage. Certains ont été interpellés à Gravelines, d'autres à Grande-Synthe. Leurs domiciles ont été perquisitionnés lundi. Le Procureur de la République de Dunkeque doit ouvrir une information judiciaire et nommer un juge d'instruction.

La victime est toujours hospitalisée dans un état grave. Depuis cette agression, la ville de Dunkerque a renforcé la sécurité. Les soirs de bals, le nombre de policiers municipaux est passé de 14 à 20. Les patrouilles sont équipées d'un projecteur mobile pour une meilleure surveillance de la digue et de la plage. Trois caméras supplémentaires sont ajoutées aux 12 existantes. La ville a aussi demandé aux patrons de bars à proximité du Kursaal de poster deux agents de sécurité devant leur établissement.