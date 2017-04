Six migrants secourus au large de Calais en pleine nuit

Six migrants ont été secourus dans la nuit de lundi à mardi au large de Calais alors qu'ils se trouvaient sur une petite embarcation.

Six migrants ont été repêchés en pleine mer dans la nuit de lundi à mardi au large de Calais vers 2h45. Les autorités ont reçu un appel de détresse vers minuit et quart de six migrants d'origine iranienne qui se trouvaient à bord d'une petite embarcation. Les secours ont eu énormément de mal à les localiser à cause de la présence d'un épais brouillard. L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, stationné au Touquet, a été mis en alerte mais il n'a pas pu décoller à cause du brouillard.

Les migrants n'ont finalement été localisés qu'au bout de deux heures et demi de recherche à environ un mille marin de Calais. Ils étaient en état de légère hypothermie. Ils sont reçus les premiers soins des marins du patrouilleur qui les a secourus. Ils ont ensuite été remis aux gendarmes maritimes de l'Escaut qui les ont ramenés sur la terre ferme.