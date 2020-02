6 mois après les incendies de Générac, certains sinistrés tombent de haut

Générac, France

Benoît et Denis Julien, éleveurs de vaches et de chevaux à Générac sont amers. Les deux frères qui travaillent ensemble au Domaine des Mollières n'ont toujours pas digéré l'attitude de leur assureur après les incendies de cet été. Ils ont en effet touché un chèque d'un montant ridicule pour compenser les pertes qu'ils ont subies. Pas de dégâts sur le bâti, pas d'animaux blessés après le passage des flammes à quelques dizaines de mètres de leur exploitation mais des kilomètres de clôture détruits par le feu. Une facture de près de 50 000 euros, sans compter tout le travail de nettoyage du terrain et de plantation des piquets en bois. Une somme que les agriculteurs vont devoir payer de leur propre poche ou presque. "Ils nous ont donné une somme dérisoire par rapport à la somme prévue pour les clôtures explique Denis Julien. Ils nous envoyé un chèque pour solde de tout compte qui ne correspond pas du tout à nos attentes. "

"Ça fait 30 ans qu'on est chez eux, ils n'ont fait aucun geste"

Après avoir cotisé plus de 30 ans auprès de cette assurance, Denis Julien espérait qu'elle fasse un geste après ce sinistre. "On n'a jamais eu de gros problème, on n'a jamais ponctionné sur l'assurance. Il y a une année sur trente où il faut être là et ils ne sont pas là. Je considère que ce ne sont pas de bons assureurs. Je pense qu'on va faire nos valises." Pour pouvoir faire face, Denis Julien a dû vendre les deux tiers de son troupeau de vaches. "_Quand il y aura des jours meilleurs, on recommencera mais là pour l'instant, ce n'est pas prévu. Heureusement qu'on a d'autres choses (les deux frères exploitent également des vignes et des céréales) qui nous permettent de vivre." _

Les dossiers toujours en cours d'examen pour les viticulteurs

Du côté des viticulteurs, il est encore trop tôt pour dresser un bilan complet des dégâts. Seul constat : les vendanges ont été beaucoup mois importantes que prévues. Plus d'un tiers de perte de rendement selon les parcelles. Au total, ce sont 35 hectares de vignes qui ont été détruits par les incendies. " Tout le raisin a été ramassé dans la même journée explique Vincent Roca, viticulteur à Générac et l'un des responsables du groupe Vignerons Propriétés Associés. Il a aussi été vinifié la même journée, en rosé pour ne pas avoir d'incidence d'une éventuelle pollution par les fumées et les suies de l'incendie. Pour l'heure, le vin que nous avons obtenu est sans défaut. " C'est au printemps que tout va se jouer. C'est à ce moment là qu'on verra si tous les pieds de vignes touchés par le feu repartent ou pas. Si c'est le cas, il faudra arracher et replanter et là, ça risque de coûter cher. Les viticulteurs ont déposé leurs dossiers auprès de leurs assurances. Ils sont toujours en cours d'instruction.

Près d'une centaine de dossiers traités par la MSA du Languedoc

Tous les agriculteurs s'accordent en revanche pour louer l'action de la MSA du Languedoc après les incendies. La première à réagir et à apporter son aide, psychologique et financière. Près d'une centaine de dossiers ont été déposés après la canicule et les incendies de l'été 2019. 1 million d'euros a été débloqué dans le cadre du Fonds d'Action sociale pour la prise en charge partielle des cotisations MSA dans le Gard.