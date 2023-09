6 mois de prison avec sursis pour l'homme qui a menacé de couper la tête du maire de Corconne

6 mois de prison avec sursis, la peine prononcée ce jeudi en comparution immédiate par le tribunal judiciaire d'Alès à l'encontre d'un homme de 65 ans. Le 18 septembre dernier - il avait menacé indirectement de mort - en l'espèce un commissaire de justice (ex huissier venu lui signifier l'expulsion de son terrain) Lionel Jean, le maire de la commune de Corconne dans le Gard . "Sous le coup de la colère" a-t-il dit à l'audience et en reconnaissant à demi-mot les faits. "je vais lui couper la tête avec une hache et vous viendrez la chercher sur ma hache".

Le soulagement de son conseil

Outre des propos inacceptables, le passé judiciaire de l'individu "j'ai fait de la prison je n'ai pas peur d'y retourner", une peine de 12 ans de réclusion en 1993 pour tentative d'assassinat, "une affaire passionnelle avec ma compagne et son amant". Un passé qui aurait pu peser lourd pour un homme en conflits répétés devant les tribunaux pour des affaires immobilières qui l'opposent depuis des années au maire de Corconne. A chaque fois condamné mais sans exécution des sanctions, ce qui a poussé la préfecture du Gard a prononcer son expulsion du terrain qui a suscité sa colère finale.

Quelque soit la peine, il y a bien eu une condamnation". © Radio France - L Labastrou

500€ de dommages et intérêts pour le maire de Corconne

Lionel Jean, le maire de Corconne, n'était pas présent à l'audience - une fracture du tibia bien antérieure à l'affaire - mais s'était constitué partie civile. C'est Jean-Luc Bonnet, du barreau de Montpellier, qui portait sa voix à l'audience. Et de pointer du doigt les aveux du bout des lèvres du sexagénaire. "Il vous dit, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne l'aurais fait.....Moi je n'en suis pas sûr". "Je crois que vous êtes un individu dangereux" a-t-il conclu avant de réclamer 500€ de dommages et intérêts qu'il a obtenus.

Le sexagénaire est ressorti libre du tribunal d'Alès

On notera que le parquet qui n'a pas obtenu satisfaction réclamait également un maintien en détention et une interdiction de séjour à Corconne pendant 3 ans. Otions qui n'ont pas été retenues par le tribunal d'Alès. Le sexagénaire est ressorti libre du tribunal.