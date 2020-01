6 mois de prison avec sursis pour le tortionnaire de Cheyenne à Roye près de Lure

L'homme de 84 qui avait traîné sa chienne derrière sa voiture à Roye à coté de Lure, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et interdiction définitive de détenir un animal. Cheyenne, avait été gravement blessée et recueillie par la SPA de Vesoul

L'affaire avait provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux. En septembre 2019, à Roye près de Lure, un homme de 84 ans avait traîné sa chienne derrière sa voiture sur plusieurs centaines de mètres. La chienne, prénommée Cheyenne, avait été gravement blessée et recueillie par la SPA de Vesoul, et soignée dans une clinique vétérinaire de Lure. Ce mardi, la sanction est tombée, l'homme a été condamné par le tribunal de Vesoul à 6 mois de prison avec sursis pour acte de cruauté, et interdiction définitive de détenir un animal. L'octogénaire devra également verser près de 4 000 euros aux associations de défense des animaux qui se sont portées partie civile dans cette affaire.