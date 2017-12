Montpellier, France

6 mois de prison avec sursis pour un homme qui a provoqué une belle frayeur dans le quartier Alco à Montpellier la nuit de noël. Les passants ont aperçu un homme qui déambulait dans les rues avec ce qui ressemblait à un fusil d'assaut et un poignard. Forcément dans le contexte actuel des attentats, ils ont rapidement contacté la police. Il s'agissait finalement d'armes factices.

L'homme qui portait ces fausses armes passait en comparution immédiate au Tribunal correctionel de Montpellier ce mardi. Il a une trentaine d'année, la tête rasée et la carrure imposante. Et pour cause, c'est un ancien légionnaire, d'origine tchèque. Peut-être avait-il la nostalgie de son pays en cette nuit de noël, mais en tout cas il a bu plus que de raison. A tel point qu'à deux heures du matin, il est sorti dans la rue, avec son faux fusil d'assaut et son faux poignard, et il a entamé une sorte de parodie de patrouille militaire...

Il devait avoir l'air crédible puisqu'il a pu s'exercer pendant son service - réel cette fois - dans la légion étrangère. Il a même participé à l'opération sentinelle, déployée en France depuis janvier 2015 pour faire face au risque terroriste. Sauf que là, il est deux heures du matin, il est ivre mort et il inquiète les gens qui l'aperçoivent.

La police a pris le signalement très au sérieux. Les policiers ont du déployer de gros moyen pour l'interpeller. L'homme avait un casier judiciaire vierge, il écope de 6 mois de prison avec sursis pour cette fausse alerte.