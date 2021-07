Six mois de prison ferme pour avoir arraché un collier dans la rue à Bayonne

Un jeune homme était jugé ce lundi après-midi devant le tribunal judiciaire de Bayonne pour une série de vols à la tire. Il a été condamné à six mois de prison ferme. Les faits remontent au dimanche 13 juin, quai de Lesseps à Bayonne, une femme se fait arracher son collier par un jeune homme. Il est rapidement interpellé et dans son sac à dos, les policiers découvrent notamment un autre collier, une gourmette qui n'est pas à son prénom et un téléphone portable.

Course-poursuite rue d'Espagne après un vol de portable

Le propriétaire de ce dernier est, là encore, rapidement retrouvé. Il s'agit d'un Bayonnais qui s'est fait arracher son téléphone la veille rue d'Espagne à Bayonne. Une course-poursuite s'en était même suivie avec des badauds. A la Barre, ce lundi, le jeune est revenu sur son parcours ces deux dernières années et son arrivée illégale depuis le Maroc. Il assure être mineur. La justice avait d'ailleurs demandé une analyse osseuse mais cette dernière laisse planer le doute puisqu'elle dit qu'il est âgé de 17 à 20 ans. Trop d'imprécisions, trop de versions différentes sur un même fait. La procureure de la République demande sept mois de prison ferme. Son avocat plaide la clémence, insiste sur son casier judiciaire vierge et demande une peine avec sursis. Le tribunal l'a condamné à six mois de prison ferme et maintien en détention.