Jean-Pierre Maggi, ancien maire de Velaux et ancien président du SDIS des Bouches-du-Rhône a été condamné à 30 mois de prison, dont six mois ferme par le tribunal correctionnel de Marseille. Le colonel Luc Jorda, ex-directeur du même SDIS, a écopé de deux ans de prison dont six mois ferme.

Six mois de prison ferme pour l'ex-président et l'ex-directeur des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône

L’ancien président du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) et maire de Velaux pendant 43 ans Jean-Pierre Maggi a été condamné ce jeudi après-midi à 30 mois de prison, dont six mois ferme, par le tribunal correctionnel de Marseille. Les magistrats ont précisé que, faute d’appel, cette peine s’effectuerait sous le régime de la surveillance électronique à domicile. Le tribunal a également prononcé contre lui une peine d’inéligibilité de cinq ans et la confiscation de son appartement situé à Paris.

Le colonel Luc Jorda, ancien directeur du même SDIS, écope lui de deux ans de prison dont six mois ferme et d’une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant une durée de cinq ans. La part indivise de son domicile situé à Montpellier a été confisquée.

Les deux hommes étaient jugés depuis lundi pour s'être entendus pour recruter des personnes de leur entourage chez les pompiers des Bouches-du-Rhône.