12 mois de prison pour la femme qui a jeté de la crotte sur la boite de nuit le QG et menacé un vigile

La femme qui a jeté de la crotte de chat et menacé un vigile de la boite de nuit le QG à Besançon, le 5 août dernier, a été condamnée à douze mois de prison dont six ferme, ce lundi, par le tribunal de Besançon. L'acte d'abord présenté comme une vengeance pour Seïf est plus complexe que cela.

Les faits remontent au 5 août dernier. Une femme de 50 ans se rend devant la nuit devant la boite de nuit le QG à Besançon et jette sur l'établissement de la crotte de chat et menace avec un couteau de 17 centimètres un des vigiles et un des gérants en faisant référence à la mort du jeune Seïf survenue deux semaines plus tôt. Très rapidement maîtrisée par ces deux derniers et interpellées par la police, elle est tout de suite placée en détention provisoire. Ce lundi, elle est passée en comparution immédiate devant le tribunal de Besançon qui l'a condamné à douze mois de prison dont six ferme qu'elle pourra purger à son domicile avec un bracelet électronique.

La mort de Seïf, une goutte d'eau qui fait déborder le vase.

L'agression réalisée sous l'effet de l'alcool a été d'abord présentée comme un acte de vengeance pour Seïf, mais lors de son audition sa version a été bien plus nuancée. C'est une femme fragile qui se tient debout à la barre, un petit papier dans les mains qui fait office de pense-bête. Dès qu'elle parle, elle a des trémolos dans la voix.

Son explication est simple, "J'ai été choquée de l'ouverture de l'établissement après cette mort. À la base, je voulais juste jeter de la crotte pour protester, mais j'avais peur de la réaction des vigiles donc j'ai pris un couteau, mais sans vouloir tué ou blessé personne".

Je m'excuse si j'ai fait peur aux clients, ce n'était pas mon intention. - L'autrice des jets et menace

Elle avoue aussi que les jets de crottes étaient prémédités. Depuis longtemps, elle en a ras-le-bol du bruit et des faits divers qui se déroulent autour de la discothèque le QG qu'elle nomme d'endroit "dangereux". D'ailleurs, elle fait même partie d'un collectif de riverains qui protestent contre l'établissement.

REPORTAGE - une personnalité fragile. Copier

Un passé complexe et une fragilité psychologique

Cette ancienne accompagnatrice dans le domaine de l'insertion a vu sa vie basculée, il y a 9 ans après avoir été victime de violences conjugale. Depuis elle a des pulsions de violences, des tendances dépressives et de la rancœurs vis à vis de la justice parce qu'elle estime ne pas être reconnue comme victime. Tout cela forme un gros sac de nœuds avec lequel elle explique son acte violent le soir du 5 août.

Je sais que j'ai eu un comportement inadapté. - L'autrice des jets et menace

Mais son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Elle a déjà été condamnée à quatre reprises pour des violences, outrage et rébellion envers les forces de l'ordre. Ce passé ont conduit les juges à prononcer une peine de 12 mois de prison mais aussi à une obligations de soins, un stage de citoyenneté, l'interdiction de fréquenter les débits de boissons et l'interdiction de s'approcher de la boite de nuit.