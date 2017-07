Six mois de prison ferme pour un sexagénaire ivre et rebelle à Alès

Une patrouille de la police nationale qui intervenait sur un banal accident de la circulation a été violemment prise à parti par le sexagénaire. Ivre, il a blessé avec un couteau l'un des policiers. Présenté ce lundi devant le TGI d'Alès, l'individu écope de six mois de prison ferme et a été écroué.

En fin de semaine dernière, une patrouille de police était appelée sur un banal accident matériel de la circulation quartier des Promelles à Alès. L'auteur, âgé de 59 ans, alcoolisé avec un taux proche de trois grammes d'alcool dans le sang avait perdu le contrôle de son véhicule.

Celui-ci n'était pas blessé. Mais son alcoolisation qui lui a fait perdre tout sens de la mesure. C'est souvent le cas. Un incident anodin peut susciter des dérapages. L'individu s'en est pris, sans raison, aux policiers en les insultant et les menaçant de mort.

Quinze jours d'ITT pour le policier blessé

Au moment où, un des policiers tentait d'aider le conducteur à rester debout à proximité de son véhicule, celui-ci a sorti un couteau de sa poche avant de lui porter un violent coup avec le manche. Blessé au poignet, le fonctionnaire. Il s'est vu attribuer 15 jours d'interruption de travail.

Le sexagénaire ivre, a été interpellé et placé en garde à vue. Présenté ce lundi devant le tribunal correctionnel d'Alès, il a été condamné à six mois de prison ferme et écroué.