6 mois de prison fermes pour le voleur des stations de Savoie

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Le lyonnais qui était poursuivi et jugé par le tribunal d'Albertville pour des vols dans des stations huppées de Savoie a été condamné à un an de prison, dont la moitié ferme et deux ans de mise à l'épreuve. Il devra aussi payer 500 euros d'amandes. Ce voleur, amateur, a déjà indemnisé 4 de ses victimes.

Les faits s'étaient déroulés en 2016 : en quatre nuit seulement, l'homme avait dépouillé 25 appartements de vacanciers. Il avait visé des stations telles que Courchevel, les Allues, Bourg Saint Maurice et Tignes.