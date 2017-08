Six personnes âgées victimes de vols par ruse, en Indre-et-Loire, depuis début juin

Faux gendarmes, faux policiers, faux plombiers ou faux électriciens, les voleurs ont utilisé toutes sortes de prétextes et de fausses identités pour rentrer chez des personnes âgées et leur subtiliser sans violence des bijoux ou de l'argent.

Attention aux vols par ruses. La gendarmerie en a dénombré six en juin et juillet, à Cormery, Langeais, Neuillé-Pont-Pierre, Pernay, Luynes et la Membrolle-sur-Choisille.

Les malfaiteurs ciblent toujours des personnes âgées, seules ou en couple. Ils se présentent chez elles en se faisant passer pour des gendarmes, ou des policiers, en présentant rapidement une carte tricolore. Ils expliquent par exemple vouloir faire des vérifications dans l'habitation pour vérifier qu'un plombier passé quelques minutes plus tôt n'a rien volé. Ce plombier est en fait un complice, déguisé lui-aussi.

Ils utilisent ensuite un prétexte quelconque pour rentrer dans la maison, et y dérobent des objets précieux sans que la victime ne se rendent compte de rien.

La gendarmerie d'Indre-et-Loire lance une mise en garde. Elle recommande de ne laisser entrer personne chez vous, et d'appeler le 17, pour parler à de vrais membres des forces de l'ordre, si vous avez le moindre doute.