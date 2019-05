6 personnes interpellées prévoyaient des actions violentes à Orléans

La police a interpellé 6 individus la nuit qui a précédé la manifestation des gilets jaunes à Orléans. Du matériel incendiaire et explosif et des armes ont été retrouvés.

Orléans, France

Dans la nuit de vendredi à samedi, la police était vigilante dans les rues orléanaises. L'appel national à la manifestation sur Orléans prévue samedi et la possibilité de voir certains éléments radicaux s'y associer les avaient mis sur le qui-vive. Au milieu de la nuit, ils tombent sur un couple, occupé à dissimuler des cocktails Molotov dans des parterres de fleurs dans le centre-ville. 6 bouteilles seront retrouvées.

Même manège, un peu plus tard, avec un autre couple. Une perquisition chez la femme de ce 2ème couple permettra de mettre la main sur 7 cocktails Molotov supplémentaires et 4 balles de ping-pong explosives, des engins artisanaux destinés à faire des dégâts au contact après avoir été lancés.

L'homme du 1er couple avait également une voiture : du matériel (vêtements sombres, cagoules, lance-pierre) y sera découvert et 8 cocktails Molotov de plus. Mais le véhicule, une Kangoo, intéresse également 2 hommes qui tentent de l'ouvrir, probablement pour récupérer le matériel à bord. Interpellés à leur tour, la police trouvera dans leur véhicule matraque, cutter, marteau, planche avec des clous et liquide inflammable.

Selon le procureur de la République d'Orléans, ils préparaient une action violente en marge du défilé prévu ce samedi sur les bords de Loire entre l'Ile Charlemagne et la place de la Bascule. Celui-ci s'est déroulé sans incident grave et sans aucune interpellation. Et c'est vraisemblablement grâce à ces arrestations la veille du rassemblement qu'il n'y a pas eu d'actions plus graves. Les individus interpellés projetaient en effet, selon le procureur Nicolas Bessone de s'en prendre notamment à la préfecture. L'un d'eux, venu d'Alsace, se revendique du mouvement des Black Block. 2 autres sont connus pour être des membres actifs des gilets jaunes loirétains. Le parquet a requis leur placement en détention avant leur comparution immédiate prévue ce lundi au tribunal d'Orléans.