6 personnes intoxiquées par des champignons dans l'Yonne

Six personnes, cinq hommes et une femme tous âgés entre 30 et 50 ans ont été victimes d'une intoxication dans la nuit de lundi à mardi après avoir dégusté leur cueillette lundi après- midi à Villiers-Saint-Benoit, au lieu-dit Les Sablons.

Auxerre, France

Ils auraient consommé des "bolets de Satan "qui entrainent diarrhées et vomissements. Cinq ont du être hospitalisé à Auxerre dont un en urgence absolue. Claude Chardinoux, le Président de la Société mycologique de l'Yonne rappelle les règles de base : " pour ne pas se tromper il faut ramasser uniquement les champignons que l'on connaît. Quand on ramasse un champignon que l'on ne connaît pas, il faut le faire identifier, soit par un pharmacien soit par un _mycologue d'une société_. La notre est connue sur internet, il y en a une à Migennes, une à Véron, une aussi sur Tonnerre-Avallon, donc il faut se rapprocher de ces gens là pour savoir si le champignon qu'on a trouvé est comestible ou pas. Le bolet de satan, son chapeau est d'une couleur mastique ce qui n'est pas fréquent dans les bolets qui sont comestibles, les chapeaux sont souvent marron clair voire blanc, il faut vraiment les connaitre."

15 espèces mortelles dans l'Yonne

On compte un millier d'espèces différentes de champignons dans l'Yonne ,une cinquantaine sont vraiment comestibles et quinze sont carrément mortels. Claude Chardinoux,rappelle qu'il faut être prudent même avec des champignons réputés comestibles : " le problème qu'il y a maintenant c'est que la venimosité du champignon peut être due aussi directement à la personne qui le consomme. Il y a des personnes qui peuvent être allergiques à certaines substances que les champignons contiennent. C'est très difficile de dire maintenant que tel ou tel champignon est comestible . Dans les salons on prévient d'entrée, personne ne peut garantir l’innocuité du champignon."

Le Bolet satan est le plus gros des Bolets d'Europe, son chapeau peut atteindre voire dépasser 30 cm de diamètre. Blanc pur au départ, il ressemble à une boule de neige, il s'étale ensuite en un large dôme aplati et tourne au grisâtre. S'il n'est pas réellement dangereux sa consommation entraîne nausées, diarrhées et vomissements. Même cuite, sa chair reste nocive.

On compte plus de 1000 intoxications chaque année en France par des champignons.

Les conseils de l'Agence Régionale de Santé

La cueillette

ne ramassez que les champignons que vous connaissez parfaitement : certains champignons vénéneux hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles ;

au moindre doute sur l’état ou l’identification de l’un des champignons récoltés, ne consommez pas la récolte avant de l’avoir fait contrôler par un spécialiste en la matière (les pharmaciens ou les associations et sociétés de mycologie de votre région peuvent être consultés) ;

cueillez uniquement les spécimens en bon état et prélevez la totalité du champignon (pied et chapeau), afin de permettre l’identification ;

ne cueillez pas près de sites pollués (bords de routes, aires industrielles, décharges) car les champignons concentrent les polluants ;

déposez les champignons séparément, dans une caisse ou un carton mais jamais dans un sac plastique qui accélère le pourrissement ; séparez les champignons récoltés par espèce, pour ne pas mélanger des morceaux de champignons vénéneux avec des champignons comestibles.

De retour à la maison

lavez-vous soigneusement les mains après la récolte ;

conservez les champignons à part et dans de bonnes conditions au réfrigérateur et consommez-les dans les deux jours au maximum après la cueillette ;

consommez les champignons en quantité raisonnable après une cuisson suffisante, ne les consommez jamais crus.

En cas de malaise