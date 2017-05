6 personnes placées en garde à vue après l'intervention du GIGN à Nîmes

Intervention remarquée dans les rues de Nîmes. Les hommes de la section de recherche de la gendarmerie nationale et du GIGN, ont interpellé 6 individu notamment rue Fresque. Placés en garde à vue, ils auront à s'expliquer sur leur lien, éventuel, avec un assassinat à Bouillargues en juillet dernier.

Intervention rapide, efficace et spectaculaire dans les rues de Nîmes, ce jeudi matin. Une dizaine de gendarmes de la section de recherche de Nîmes, appuyés par leurs homologues du GIGN ont visé 6 cibles et interpellés 6 individus. Une intervention qui n'est passée inaperçue des rares passants. Jérôme, comme chaque matin sort la terrasse d'un restaurant et assiste à la scène.

Jérôme, médusé mais surpris par la politesse des gendarmes. Copier

Rue Fresque à Nîmes © Radio France - Jérôme Plaidi

6 cibles et 6 interpellations et des gendarmes qui prennent la peine de dire bonjour.

Les plus spectaculaires derrière la gare et rue fresque. Dans l’écusson, les rares passants ou les commerçants, alertés par l'explosion d'une porte, étant invités, poliment mais fermement à se mettre à l'abri. Pas de heurts, les 6 individus sont désormais en garde à vue. La Section de Recherche de la gendar de Nîmes les entend dans le cadre d'une enquête ouverte pour assassinat.

Un "assassinat" qui ressemble fort à une exécution.

Le 31 juillet dernier à Bouillargues, aux alentours de 22 heures, ce dimanche d'été comme tous les autres, apparemment, un individu casqué et chevauchant une moto avait fait feu sur un homme âgé d'une trentaine d'années à quelques mètres de son domicile. Atteint au thorax, il était décédé peu après. Présenté comme sans histoire, rien, à l'époque, ne permettait de comprendre les motifs. Il aura fallu 10 mois d’enquête pour aboutir aux 6 interpellations de ce jeudi. Tous devront s'expliquer leur responsabilité, éventuelle, dans ce qui ressemble fort à une exécution.