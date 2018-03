Mont-de-Marsan, France

Les yeux fixés sur ses chaussures, le retraité landais n'a pas l'air à sa place ni à son aise, devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan. "Vous êtes un cas un peu inhabituel", note le président de la cour. Une soixantaine d'années, lunettes serties de noir, veste marron et jean, visage rond et avenant, le Landais ne correspond pas du tout au portrait type du trafiquant de drogue.

Des plants de cannabis en cadeau

C'est pourtant pour avoir fait pousser et vendu du cannabis qu'il se retrouve devant la justice, pour la première fois de sa vie. En 2016, la police découvre chez lui un peu moins de 500 g de feuilles, des plants et une installation moderne. Tout commence en mai 2014. Fraichement retraité après une carrière comme responsable du service achat d'une entreprise, il reçoit en cadeau un plant de cannabis. "J'ignorais ce que c'était, assure-t-il. Comme elle ne poussait pas bien, j'ai fait des recherches sur Internet."

C'est donc via ses recherches qu'il perfectionne sa plantation. Des proches et des connaissances se chargent de la vente. Au moment de son interpellation, les policiers découvrent deux granges, l'une pour faire pousser le cannabis, l'autre pour le faire sécher. Dans une vingtaine de pots se trouve sa récolte. Au total, sur ses deux années d'activité, il y gagne entre 25 000 et 30 000 euros. "Ce n'était pas pour s'enrichir", précise son avocate. Avec son épouse, le Landais touche environ 3 400 euros de retraite. Ils sont propriétaire de leur maison à Vielle-Tursan, d'un appartement en Espagne et même d'un bateau.

Prison avec sursis et 60 000 euros d'amende

La procureur demandait deux ans de prison, dont six mois fermes, ainsi que 60 000 euros d'amende. Une peine trop sévère, s'est insurgée l'avocate du retraité, pour un homme qui, pendant les 64 premières années de sa vie, n'a jamais croisé le chemin de la justice. Finalement, la cour lui a infligé une peine de 18 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi que 60 000 euros d'amende.