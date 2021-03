Deux habitants de Saint-Martin-du-Touch, un père et son fils, sont convoqués devant la justice pour détention d'armes. Au cours de la perquisition, les policiers ont également découvert 60 pieds de cannabis dans un cabanon à promiximité, les deux hommes en rejettent la propriété.

60 pieds de cannabis et des armes à feu découverts dans un cabanon à Toulouse

Un père et son fils sont convoqués devant la justice à Toulouse le 7 avril prochain pour détention d'armes. Les policiers ont retrouvé chez le père, à Saint-Martin-du -Touch (Toulouse), plusieurs armes à feu : un fusil à pompe, une carabine 22 long rifle, ou encore un revolver. Des découvertes au cours d'une perquisition qui a eu lieu le 3 mars. Des dizaines de milliers d'euros ont été retrouvés en liquide chez le fils, qui habite à proximité.

Le papa de 57 ans et son fils de 31 ans faisaient l'objet d'une enquête de la part l'équipe des stups au sein de la police.

Un drôle de cabanon

Pas très loin du logement, dans un cabanon, les policiers ont fait une découverte encore plus étonnante : il y ont retrouvé 60 pieds de canabis, soit 26 kilos de drogue en pot, ainsi que1,7 kilos de résine cannabis en plaquette, 300 grammes d'herbe, et 2 armes de poing. Le père et son fils affirment que ca ne leur appartient pas; l'enquête se poursuit donc dans ce volet-