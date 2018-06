Pour ses 60 ans, l'association Les Petits Frères des Pauvres organise ce mardi et jusqu’à 22 heures, une exposition éphémère sous l'Ombrière du Vieux-Port. 60 portraits en noir et blanc sont affichés pour rendre «visible, l’invisible».

Marseille, France

Une mosaïque de portraits géants pour une opération intitulée « levez les yeux ». Ces seniors accompagnés par l’association ont posé devant l’objectif du photographe JR afin de sensibiliser les passants à l’isolement des personnes âgées. A Marseille, 13 000 d’entre elles sont dans ce cas.

A Marseille, 4000 personnes sont en situation de mort sociale

Selon une étude réalisée par l’institut CSA, en France 300 000 personnes sont en situation de « mort sociale », c’est-à-dire sans aucun contact, qui ne parlent à personne. 4000 rien que pour la ville de Marseille, «l’équivalent de 40 immeubles de 100 logements » précise Régis de Pompignan, le Président pour la région des Petits frères des pauvres.

c’est important l’écoute

Christian, 67 ans, fait partie de ces «invisibles», après une vie très active, tout a basculé à l'heure de la retraite «le monde se coupe et vous vous retrouvez seul et sans personne » dit il , « c’est très important la rencontre et l’écoute ». Christian est d’ailleurs passé de l’autre côté, il est aujourd’hui bénévole pour l’association.

Les portraits seront affichés dans les prochains jours sur un grand mur boulevard Voltaire, près de la gare St Charles.