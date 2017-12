600 abonnés Orange privés de téléphone à Suze-la-Rousse après un incendie

L'incendie d'un central téléphonique de l'opérateur Orange dans le sud Drôme a pénalisé pendant plusieurs heures des centaines de particuliers et de professionnels

Le feu a pris vers midi, provoqué accidentellement par l'intervention de techniciens sur le poste.

Le central téléphonique Orange situé dans le village de Suze-la-Rousse a été partiellement détruit mardi.

Les dégâts sont importants : ils ont entraîné une coupure de téléphone fixe, téléphone portable et internet pour 600 abonnés du secteur, particuliers et professionnels. Une réparation provisoire a été effectuée mardi soir et a permis de rétablir les communications. Toutefois, des agents Orange doivent faire un état des lieux plus précis mercredi matin. ils sauront précisément alors quelles sont les travaux à effectuer.

Les habitants du secteur de Suze-la-Rousse pourraient subir de nouvelles perturbations dans les jours à venir.