600 euros d'amende pour la restauratrice d'Hendaye qui a refusé de servir une femme voilée

Marie a été condamnée ce mardi 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne. La restauratrice d'Hendaye âgée de 64 ans, est sanctionnée à hauteur de 600 euros d'amende et à participer à un stage de citoyenneté dans les six mois. Le tribunal présidé par Emmanuelle Adoul l'a reconnu coupable de "discrimination fondée sur la religion". Les faits remontent au 29 mai 2022. Le fils de la cliente avait filmé toute la scène avec son téléphone portable et diffusé l'enregistrement sur les réseaux sociaux, il avait ensuite porté plainte. Le film, tourné devant l'établissement " Chez Patxi " a été diffusé dans la salle d'audience lors du procès le mardi 15 novembre . Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet de Bayonne.

ⓘ Publicité

Les parties civiles obtiennent gain de cause. La cliente, qui n'avait pas pu manger sur place, va recevoir 800 euros pour préjudice moral. 500 euros pour son fils qui avait filmé la scène puis porte plainte.

FAITS DIVERS - JUSTICE

Bayonne De