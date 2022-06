600 interventions en Béarn et en Bigorre à la suite de l'orage de grêle

Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques ont recensé 450 interventions en Béarn et environ 1250 appels. En Bigorre, l'orage de grêle est surtout tombé sur le secteur de Vic-en-Bigorre. 200 appels et 150 interventions enregistrés dans les Hautes-Pyrénées.

La nuit a été particulièrement agitée en Béarn et en Bigorre, et ça continue ce matin disent les secours. Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées ont noté 450 interventions en Béarn et 150 en Bigorre. Ils ont reçu des centaines d'appels pour des toitures endommagées, des voitures aux pare-brises éclatés mais aussi des inondations.

Beaucoup de dégâts matériels mais pas de blessés

Le téléphone n'a pas arrêté de sonner lundi soir et cette nuit chez les pompiers. En Béarn, il y a eu 1250 appels, essentiellement pour des bâchages de toitures et des inondations. Autre chiffre important côté Béarn : 450 interventions au total. La plupart des interventions sont survenues dans le secteur de Soumoulou où il y a eu 340 opérations. La grêle est tombée abondamment également dans le secteur de Nay où plusieurs dizaines d'habitations ont été touchées. Pau a été un peu plus épargné, avec une vingtaine d'interventions pour les secours.

Les pompiers des Hautes-Pyrénées se sont mobilisés sur les secteurs de Montaner et Vic-en-Bigorre. Des gros grêlons sont donc tombés à Vic, Saint-Lézer ou encore Séron. Les pompiers ont enregistré 200 appels et 150 interventions. Essentiellement pour des toitures, des carrosseries et des pare-brises lourdement abîmés. Ces intempéries n'ont fait aucun blessé selon les pompiers des Hautes-Pyrénées.