Une amende de 600 euros requise contre la restauratrice d'Hendaye qui a refoulé une femme voilée

"Discrimination fondée sur la religion". C'est pour cette raison que Marie, 64 ans, célibataire avec deux enfants, s'est retrouvée ce mardi 15 novembre 2022, devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Cette restauratrice avait refusé l'entrée de son établissement de restauration d'Hendaye à une femme voilée . Les faits remontent au 29 mai 2022. Le fils de la cliente avait filmé toute la scène avec son téléphone portable et diffusé l'enregistrement sur les réseaux sociaux, il avait ensuite porté plainte. Le film, tourné devant l'établissement "Chez Patxi" a été diffusé dans la salle d'audience lors du procès.

La prévenue réfute les accusations.

On y entend la restauratrice espagnole expliquer qu'elle n'accepte pas la tenue vestimentaire de la cliente. "Habillée comme dans la préhistoire" dit la propriétaire de l'établissement d'Hendaye sur cette vidéo. Des propos que la prévenue d'origine espagnole confirme à la barre du tribunal, en s'expliquant en français parfois avec peine, aidée par un interprète : "La préhistoire pour moi, cela me renvoie à mon passé sous Franco lorsque l'on manquait de liberté". Marie poursuit : "Je n'ai pas refusé l'entrée de mon établissement, mais je voulais voir son visage que l'on ne voyait pas". Petite, les cheveux châtains et longs, veste et pantalon beige, elle insiste : "Ce n'est pas une affaire de religion".

Sur le banc des parties civiles, Fatima porte son voile blanc sur les cheveux. À ses côtés, son fils, Nabil qui a décidé d'engager les poursuites judiciaires. À la barre, Fatima raconte : "J'ai été très humiliée, détruite, et maintenant lorsque je vais au restaurant à Pau, j'ai toujours peur d'être rejetée". Fatima poursuit : "Il faut qu'elle arrête de mentir, j'avais le visage normal, je porte le voile depuis peu, mais c'est mon choix, je ne suis pas soumise". Devant le tribunal, son fils Nabil enfonce le clou : "Je suis outré, la prévenue n'assume pas". Il parle aussi de la "méchanceté" de la restauratrice, de la réservation qu'il avait effectué par téléphone pour "la fête des mères".

600 euros d'amende demandés par le parquet

Pour la défense de la partie civile, les faits sont clairs et caractérisés. Me Christophe Arcaute estime que "c'est parce qu'elle est musulmane qu'on lui a refusé l'entrée dans l'établissement". L'avocat demande au tribunal 1.000 euros pour chacun des plaignants, et ce, pour "préjudice moral" citant Ernest Renan_"_La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini". Pour le parquet, qui a engagé les poursuites au moment des faits, les faits sont caractérisés. Les propos tenus par la prévenue son "infamants" estime la vice-procureure de la République Caroline Parizel. La magistrate estime que "le principe de laïcité n'est pas anti-religion, mais est un principe de tolérance, mais la prévenue n'a pas accepté la différence". Elle requiert 600 euros d'amende à l'encontre de Marie. En revanche, elle rejette les demandes du fils Nabil.

La défense plaide la relaxe de Marie

Pour la défense de l'accusée, Me Jacques Tournaire affirme que "C'est le fils qui a l'autorité, c'est lui qui a décidé que sa mère n'enlève pas son voile comme le montre la vidéo_"._ Sur la question de la motivation religieuse des poursuites, l'avocat estime que le foulard sur la tête est devenu pour sa cliente un "symbole de soumission". "C'est cela la préhistoire, c'est cela la femme soumise" termine le défenseur. Le bâtonnier de Bayonne a plaidé la relaxe de Marie. Le jugement a été mis en délibéré au 29 novembre 2022.